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رئيس جمهورية «بالاو» يلتقط «سيلفي» مع السيسي وجوتيريش في قمة المناخ

كتب:

محمد أيمن سالم
12:38 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
سورانجيل صموئيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو

سورانجيل صموئيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو

وصل سورانجيل صموئيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو، إلى مقر انعقاد مؤتمر المناخ «cop27» في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتقط صموئيل صورة «سيلفي» مع الرئيس السيسي وجوتيريش.

يُشار إلى أنَّ جمهورية بالاو تقع في المحيط الهادئ الغربي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

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بقلم محمد أيمن سالم