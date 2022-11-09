رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رئيس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني على هامش COP27: سنواصل الدفاع عن حقوق شعب فلسطين

كتب:

محمد مجدي
09:23 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
رئيس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني على هامش COP27: سنواصل الدفاع عن حقوق شعب فلسطين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

مدبولي: دعم مصر للقضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية المصرية

وخلال المقابلة، أكّد رئيس الوزراء أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عبر عقود من الزمن، وسوف تستمر مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء الفلسطيني: نقدر دور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن التقدير البالغ لدور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً اعتزاز فلسطين بالدعم المصري التاريخي للقضية الفلسطينية.

وتطرقت المقابلة كذلك إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسلطة الفلسطينية، وأوجه الدعم المصري الممكن للسلطة خلال الفترة المقبلة، مع تأكّيد أهمية تطبيق مقررات القمة العربية في الجزائر فيما يخص دعم الشعب الفلسطيني.

{"description":"\u0645\u062f\u0628\u0648\u0644\u064a \u064a\u0644\u062a\u0642\u064a \u0646\u0638\u064a\u0631\u0647 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0637\u064a\u0646\u064a \u0639\u0644\u0649 \u0647\u0627\u0645\u0634 \u0642\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e COP27"}
{"description":"\u0645\u062f\u0628\u0648\u0644\u064a \u064a\u0644\u062a\u0642\u064a \u0646\u0638\u064a\u0631\u0647 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0637\u064a\u0646\u064a \u0639\u0644\u0649 \u0647\u0627\u0645\u0634 \u0642\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e COP27"}

اقرأ المزيد:

مدبولي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان ويشيد بمواقف البابا فرانسيس الإيجابية تجاه مصر

بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .. نشاط مكثف لوزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في فعاليات الجناح المصري

مدبولي: التعاون يمكنه إحداث تغيير حقيقي للحفاظ على الكوكب من تغير المناخ

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل للاستثمار في المشروعات الخضراء
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.