رئيس «مياه القناة»: استمرار أعمال تجميل المحطات في 3 محافظات

أعلن اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، استمرار الحملة الموسعة لعملية دهان الأسوار والبلدورات، وتهيئة الأرضيات والنظافة العامة، بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات إقليم القناة «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس»، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي؛ من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من بدء الحملة الموسعة لتجميل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، منها محطات محافظة بورسعيد محطة بحر البقر الجديدة، التي تعمل بطاقة تصميمية 14400 متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكاب القديمة بطاقة تصميمية 8400 متر مكعب، لافتًا إلى أنه جار الاستمرار في محطة مياه الإصلاح والتي تعمل بطاقة تصميمية 4800 متر مكعب يوم.

تجميل محطات الشرب بالسويس

وأشار «عصمت»، إلى أنه تم الانتهاء أيضا من تجميل عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس، منها محطة الجبلايات، التي تعمل بطاقة تصميمية 56 ألف متر مكعب يوم، ومحطة صرف صحي الأربعين وتعمل بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبوعارف القديمة، التي تعمل بطاقة تصميمية 8500 م3، يوم، محطة مياه غرب النفق.

محطة مياه الرياح

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجميل عدد من المحطات بقطاع الإسماعيلية منها، محطة مياه الرياح بطاقة تصميمية 6000 متر مكعب يوم، ومحطة رفع صرف صحي السوق القديمة بطاقة 3500 متر مكعب يوم، ومحطة مياه القنطرة غرب الكبرى 68 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكيلو 19 بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب متر يوم، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

وأوضح رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من تجميل محطة مياه فايد الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 1400 لترث، ومحطة مياه فنارة وتعمل بطاقة تصميمية 30 لترث، ومحطة مياه هويس سرابيوم بطاقة تصميمية 30 لترث، ومحطة رفع صرف صحي فايد وتعمل بطاقة تصميمية 160 لتر ث، ومحطة رفع صرف صحي رقم 2 القنال بطاقة تصميمية 160 لتر ث، ومحطة رفع صرف صحي فنارة بطاقة تصميمية 60 لترث.