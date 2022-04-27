شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية تخصص خطا ساخنا لطوارئ العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تخصيص خط ساخن وفرق طوارئ للتدخل السريع خلال عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الشركة الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي من التليفون الأرضي، ورقم 01200288880 من التليفون المحمول لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين، وذلك على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

تشكيل غرف طوارئ

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تشكيل غرفة طوارئ بمدن المحافظة ورفع درجة الإستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، وتنظيم ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، بجانب تكليف الكيميائيين للتواجد بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.

الاستعداد الجاد لطوارئ عيد الفطر

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أكد على المسؤولين بالاستعداد الجاد ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فوراً، خاصة تلك المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، محذراً بعدم إغلاق التليفونات المحمولة.

وكلف «مجاهد» فرق المتابعة الميدانية بمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، ومتابعة المشاكل والحالات التي قد تطرأ يوميًا، خاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها والانتهاء منها

مناشدات بترشيد الاستهلاك

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه والإصلاح السريع لأعطال السباكة حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم لان تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.

‎كما شدد على قطاع المعامل والجودة لمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه، على أن يتم تنفيذ ذلك على مدار الساعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه البلاغات والحالات الطارئة والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن 125 والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات الطارئة، ووجه بالاهتمام بالبلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.