رانيا قاسم عروس الإسكندرية ماتت أثناء الولادة.. وزوجها: «عاوز حقها»

رانيا قاسم عروس الإسكندرية، فتاة صغيرة تبلغ من العمر 22 عاما، بدأت حياتها الزوجية منذ عام ورزقها الله سريعا بحمل ابنها الأول إلا أن الأقدار حالت أن ترى صغيرها، حيث لقيت مصرعها أثناء عملية الولادة نتيجة نقص في أكياس الدم وعدم تأهيل المستشفى الخاص في محافظة كفر الشيخ التي أجرت خلالها عملية الولادة.

أيام قليلة على رحيل رانيا قاسم، التي اشتهرت إعلاميا بـ«عروس الإسكندرية» على الرغم من إقامتها في كفر الشيخ، إلا أن اسم المدينة الساحلية اقترن بها كونها خريجة كلية أصول الدين بالإسكندرية.

حزن على وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية

وخيم الحزن على أصدقائها وأسرتها، وبكل تأكيد زوجها الذي فقد زوجته ووالدة ابنه ما أدخله في حالة من الحزن الشديد وصدمة لم تجعله يعرف أي خطوات يتخذها من أجل أخذ حق زوجته التي رحلت وابنه، الذي ولد يتيما نتيجة خطأ طبي من المستشفى، على حد قوله.

زوج عروس الإسكندرية: كانت ونعم الزوجة الصالحة

ويقول محمد القفصي، زوج رانيا قاسم عروس الإسكندرية، إنه انتابته صدمة منذ رحيل زوجته اثناء ولادة طفلهما، حيث أنه ادخلها مستشفى خاص للاطمئنان عليها، إلا أنه فوجئ أن المستشفى غير مجهزة بالعناية المركزة ما سبب وفاتها حين تدهورت حالتها ولم تجد ما ينقذها.

وأضاف زوج رانيا قاسم لـ«الوطن»، أن زوجته كانت ونعم الزوجة الصالحة، مشيرا إلى أنها غابت أثناء عملية الولادة وتبين إلى احتياجها أكياس دم مع تدهور حالتها وعدم وجود عناية مركزة مجهزة تسبب في وفاتها.

وفاة عروس الإسكندرية واستقرار حالة الطفل

وتابع: «كنت مستني ابني ومراتي بس خسرت في لحظة شريكة عمري»، لافتاً إلى أن الحالة الصحية للطفل مستقرة حالياً لكنه يتفقد والدته بكل تأكيد، مؤكدا على مطالبه بحق زوجته التي توفيت وابنه الذي ولد يتيما نتيجة إهمال طبي من المستشفى.