محافظ الإسكندرية: يوجد 73 ألف فدان قمح في عروس البحر المتوسط

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد عدة مؤتمرات مع المحافظين ليؤكد أن مشروع زراعة القمح أمن قومي، خاصة بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، لافتا إلى أن الإسكندرية تضم 73 ألف فدان قمح وهي مساحة صغيرة بالنسبة للمحافظات المختلفة، وتم جمع 23 ألف فدان حتى الآن.

السعة التخزينية للقمح في المحافظة

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن السعة التخزينية للقمح في القمح 183 ألف طن بجانب 84 ألف طن احتياطي.

تجميع القمح من الإسكندرية ومن المحافظات المجاورة

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المنتج الذي وصل إليه من القمح حتى الآن من محافظته أو المحافظات المجاورة بلغ 23 ألفا و600 طن، لافتا إلى إجراء اجتماعات مع ممثلي عن الزراعة والتموين لمناقشة المعوقات التي توجد لتأخير نقل المحصول أو التي تؤثر على المساحات المنزرعة، متابعا: «أن كل المشاكل أو معظمها اتحلها بعد ما كانت في ناس بتزرع عشان يكون المحصول ليها بس، وعندنا 1392 مخبز وبنحتاج كميات دقيق كبيرة عشان عدد السكان في إسكندرية 4 مليون و 400 ألف نسمة وهذا عدد كبير بالنسبة للمحافظة».

سبب زيادة أسعار القمح

وارتفعت أسعار القمح حول العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي عقب دخول روسيا أقاليم أوكرانية من أجل منع وضع قواعد لحلف الناتو قواعد عسكرية في أوكرانيا.