«الاتحاد من أجل المتوسط» يدعو لتعزيز التعاون لمواجهة التغيرات المناخية

دعا مساعد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون الطاقة والعمل المناخي، جرامينوس ماستروجيني، إلى أهمية تعزيز التعاون من اجل مواجهة التغيرات المناخية التى باتت تهدد الكوكب باكمله.

مواجهة التغير المناخي

وقال ماستروجيني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ: «معا نستطيع ومعا يمكننا الازدهار مرة أخرى ومواجهة هذه الظاهرة».

تداعيات التغير المناخي في منطقة المتوسط

واستعرض المسؤول المتوسطي ما تتعرض له منطقة المتوسط من تداعيات التغير المناخي، مؤكدا أنّ الأمر لا يتعلق بالتأثيرات المتوقعة فحسب، بل إنّ التغير المناخي يقوّض مجموعة المصالح التي تحقق التوازن في منطقتنا، مؤكدا أنّ مشاركة الاتحاد في مؤتمر المناخ تبرز التحديات الحالية التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى مناقشة الحلول والمبادرات الممكنة.

ولأوضح أنّه لأول مرة في التاريخ تستضيف الدورة الخالية لمؤتمر المناخ COP27 جناح البحر المتوسط​​، الذي يسلط الضوء على التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة، والحلول المبتكرة التي يجري تطويرها بالفعل.