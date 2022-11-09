السيسي يعلن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد ضمن فعاليات COP27

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، إطلاق «المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد»، خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بشأن «الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر»، ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ COP27.

تطوير منظومة الهيدروجين الأخضر حول العالم

وجرى إعلان المبادرة من جانب مصر وبلجيكا، بصفتهما رعاه المبادرة، في إطار فعاليات قمة القادة رؤساء الدول والحكومات للتنفيذ COP27، حيث رحب رؤساء الدول والحكومات وممثلو مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص المشاركين في المائدة المستديرة بإطلاق المبادرة. وأثنى الحضور بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة الكاملة للهيدروجين الأخضر حول العالم.

ويُعد المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد منصة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير عملية انتاج واستخدامات الهيدروجين المُتجدد، بما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والإسراع نحو الانتقال العادل للطاقة المُتجددة، والاستفادة من المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد العالمى للهيدروجين الأخضر، وتحديد أفضل الأدوات التي تُسهم في تعزيز تجارة الهيدروجين الأخضر العابرة للحدود بين الدول النامية الغنية بالطاقة المُتجددة والدول المتقدمة.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى البناء على مبادرات الهيدروجين الأخضر القائمة وتنسيقها، لإنشاء منتدى عالمي للهيدروجين المتجدد، يجمع أصحاب المصلحة من الدول المتقدمة والنامية، والمنتجين والمستهلكين، والمنظمات والهيئات الدولية المُتخصصة، وكبار القائمين على الصناعات العالمية في مجال الهيدروجين المتجدد، والمستثمرين الدوليين.

الحد من الانبعاثات الكربونية

كما تهدف المبادرة إلى تسهيل تطوير ممرات تجارة الهيدروجين، وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب المتوقع، واستكشاف الأسواق المحتملة وضمان تلبية الاحتياجات العالمية للطاقة المتجددة، بما في ذلك العمل على إزالة العوائق التنظيمية، وتحديد آليات التحفيز الملاءمة للتوسع في انتاج الهيدروجين المُتجدد واستخداماته، وخفض التكلفة بما يُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتهدف المبادرة كذلك، إلى تعزيز الانتقال العادل للطاقة المُتجددة من خلال دفع الاستثمارات في مشاريع الهيدروجين المتجددة في الدول النامية لتحقيق في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز النمو المستدام، وضمان نفاذ الجميع إلى الطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل نظيفة، وتحقيق الاستفادة المادية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.