من هو رؤوف غبور؟.. بدأ في كلية الطب ودخل عالم التجارة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى رجل الأعمال رؤوف غبور ظهر اليوم، بعد مسيرة حياتية حافلة بالنجاحات المختلفة على الصعيد الاقتصادي، وذكرت مصادر مقربة من أسرته، أن الراحل كان يعاني في أواخر حياته من سرطان البنكرياس.

وخلال الساعات الأخيرة، زاد بحث المصريين على المنصات المختلفة عن السيرة الذاتية لرجل الأعمال رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور وعضوها المنتدب، بعد أن وافته المنية اليوم.

من هو رؤوف غبور؟

اسمه رؤوف كمال حنا غبور، تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1976، وكان رئيسا لمجموعة شركات غبور وعضوها المنتدب، ورئيس مجلس إدارة شركة «جي بي غبور أوتو»، والتي أسسها عام 1985، وبزغ نجمه في قطاع السيارات.

تزوج رجل الأعمال رؤوف غبور من الراحلة علا لطفي زكي وهبة، وأنجب منها كلا من «نادر» عضو مجلس إدارة المجموعة، و«كمال» و«دينا».

بداية مشوار رؤوف غبور

بدأ رجل الأعمال المصري رؤوف غبور حياته بمبلغ نصف مليون جنيه، وسرعان ما توسع في نشاطه بعد ذلك، وبلغ حجم استثمارته قرابة 30 مليار جنيه، حيث يملك واحدة من أكبر شركات السيارات العاملة في السوق المصري، إضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية المعروفة.

رحلة رؤوف غبور مع المرض

وقبل أيام، كشفت دينا رؤوف غبور تفاصيل وتطورات حالته الصحية، وقالت إنه علم منذ عام ونصف العام أنه مصاب بسرطان البنكرياس، وكان الطبيب واثقا من شفائه، لكن والدها لم يستجب للعلاج الكيماوي قبل أن يتلقى علاجًا عبر آلية أخرى واستجاب، وكان يسافر لإجراء الفحوصات الطبية فقط.

وأضافت: «فوجئنا في مارس الماضي بانتشار السرطان وتفشيه في كل جسمه، وأخبرنا الأطباء أن أمامه عدة أشهر، ونحن الآن فقط نحاول أن نقضي أجمل أيام معه في هذه الشهور».