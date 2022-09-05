ابنة رؤوف غبور: السرطان منتشر في جسمه.. وكتب مذكراته بالصدفة

كشفت دينا غبور ابنة رجل الأعمال رؤوف غبور تفاصيل وتطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة في الفترة الأخيرة: «منذ عام ونصف علمنا أنه مصاب بسرطان البنكرياس، وكان الطبيب وقتها واثقًا من شفائه لكنه لم يستجب للعلاج الكيماوي لكنه تلقى علاجًا عبر آلية أخرى واستجاب وكان يسافر لإجراء فحوصات فقط».

نحاول أن نقضي أجمل أيام في هذه الشهور

وأضافت دينا غبور، خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «فوجئنا في مارس الماضي بانتشار السرطان وتفشيه في كل جسمه وأخبرنا الأطباء أن أمامه أشهرًا ونحن الآن فقط نحاول أن نقضي أجمل أيام في هذه الشهور».

وتابعت: «لم يشتكِ أي مرة ولم يقل يوم أنه تعبان أو مريض حتى وقت تلقيه للعلاج الكيماوي، لديه طاقة إيجابية حتى آخر عملية بسيطة أجراها اليوم كان خارج من غرفة العمليات سعيد ويرقص فهو رجل شجاع جدا».

كتابة المذكرات بالصدفة

وأردفت: «مذكرات غبور كتبت لأنه يملك حضورًا وطريقة جيدة في الكتابة والإلقاء، حيث نصحه مقربين حينها بكتابة تلك المذكرات لكنه لم يكن يأخذ الأمر على محمل الجد وفي رحلة من رحلات العلاج لنيويورك وكان برفقة ابنه كمال وظل على مدار 12 ساعة يحكي عن تجاربة وخبراته في الحياة فنصحه صلاح دياب بكتابة تلك المذكرات».

وأوضحت: «أنا وإخوتي شجعناه أنا وكمال ونادر وأخبرناه أننا نحتاج معرفة تلك القصص خاصة رحلته بين الصعود، اقنعناه أن يكتب ويلقي دون أن تكون للنشر وإنما هي لأولاده ما منحها مصداقية أكبر كونها مكتوبة لأبنائه، وبعدما فرغ من كتباته لها وبذل فيها مجهوداً كبيراً أخبرنا دون تدخل منا أنه سيقوم بنشرها، وبعدما قام بنشر تلك المذكرات لاقت صدى كبيراً لم نكن نتوقعه كأسرة وهو فرح بها كثيراً».