وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية في مؤتمر المناخ

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أجنحة المنطقة الخضراء بمحيط مركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، والمقامة ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27، التي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

زيارة أجنحة الوزارات والمؤسسات المصرية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على زيارة عدد من الأجنحة والمعارض الممثلة عن المؤسسات والوزارات المصرية، كما تفقد عددًا من الأجنحة الأكاديمية للجامعات ومراكز الأبحاث، فضلاً عن أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة، مشيدًا بمشروعات العارضين التي تتماشى مع الجهود المبذولة تجاه قضية التغيرات المناخية.

وأكد أن الوزير تفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الخضراء، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، حول أنشطة جناح الهيئة واللقاءات المنعقدة مع الهيئات والجهات الدولية المشاركة بالمؤتمر، لبحث التعاون، وعقد شراكات في مجالات الرعاية الصحية الخضراء، والتحول الأخضر للمنشآت الصحية، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وإقامة المشروعات الصحية الخضراء المستدامة.

عقد شركات مع مؤسسات عالمية

من جانبه أكد أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية إقامة جناح الهيئة بمعارض المؤتمرات العالمية، ما يسهم في فتح آفاق للتعاون وعقد الشراكات المختلفة في شتى مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية مع الهيئات والمؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية.

ورافق الوزير خلال زيارته المنطقة الخضراء، الدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة.