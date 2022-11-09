وزير الصحة: مستشفى شرم الشيخ صديق للبيئة ويلتزم بالمعايير الدولية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تلتزم ببعض الإجراءات الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ تستهدف جعل ممارسات الأفراد اليومية صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية الأمر ورغبة مصر بأن تبدأ كل دول العالم بالالتزام في ممارستها تجاه البيئة والمناخ، لكي يكون هناك تطبيق حقيقي لمواجهة التغيرات المناخية.

رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ تزامنا مع COP27

وأضاف «عبد الغفار» في حوار له بجناح هيئة الرعاية الصحية بالمنطقة الخضراء على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أن هيئة الرعاية الصحية من الهيئات المسؤولة عن مستشفى شرم الشيخ، وجنوب سيناء بصورة عامة، كونها أحد المحافظات التي تضمنتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الوزارة وجدت فرصة تنظيم مؤتمر المناخ COP27، لرفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتحويله إلى مستشفى صديق للبيئة، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لتحقيق كافة المعايير الدولية لجعل المستشفيات صديق للبيئة.

«عبد الغفار»: نستهدف تعميم تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولي

وأكد «عبد الغفار» أن الوزارة تستهدف تعميم تجربة تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لمستشفى صديقة للبيئة، إلى كثير من المستشفيات الأخرى الموجودة داخل الجمهورية، سواء داخل المستشفيات المقامة بالفعل أو المستشفيات المقرر إنشائها، لافتًا إلى أن التخلص الآمن للنفايات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في كل شيء، والبعد عن استخدام البلاستيك سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى صفر كربون المستهدف الوصول إليه.