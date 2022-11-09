جوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. «أزهر الشرقية» ينهي استعدادات إطلاق مسابقة حفظ القرآن

أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الدكتور السيد أحمد الجنيدي، أن منطقة قد أنهت الاستعدادات كافة لبدء أعمال التصفيات الأولية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدراسي 2022- 2023.

بدء أعمال التصفيات السبت المقبل

أوضح أنه من المقرر بدء أعمال التصفيات السبت الموافق 12 نوفمبر، بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم، إذ جرى تجهيز مقار اللجان، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي ومشرفي ومنسقي اللجان.

ويبدأ طلاب المكاتب الأهلية وطلاب الرواق الأزهري، الاختبارات الشفوية الإلكترونية، اعتبارًا من السبت الموافق 12نوفمبر، حتى الجمعة 25 نوفمبر، على أن يبدأ تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية للمراحل الدراسية كافة، اعتبارًا من السبت 26 نوفمبر، حتى 9 ديسمبر.

إجمالي عدد المتسابقين المتقدمين لمسابقة الإمام الأكبر

يشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد المتسابقين المتقدمين لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القران لجميع المستويات نحو 10853 متسابقًا.

وتتم إجراء اختبارات مسابقة شيخ الأزهر على أربعة مراحل، المرحلة الأولى وهى الاختبار، ثم التصفيات الأولية فى المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التى يتم عقدها فى القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية فى المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

جوائز المسابقة

وعن مكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد، أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الأول، توزع مكافآتهم كالتالي:

1- الأول 100.000

2- الثانى 95.000

3- الثالث 90.000

4- الرابع 85.000

5- الخامس 80.000

6- السادس 75.000

7- السابع 70.000

8- الثامن 65.000

9- التاسع 60.000

10- العاشر 55.000

بينما تكون مكافآت الفائزين فى المستوى الثانى كالتالي:

1- الأول 70.000

2- الثانى 68.000

3- الثالث 66.000

4- الرابع 64.000

5- الخامس 62.000

6- السادس 60.000

7- السابع 58.000

8- الثامن 56.000

9- التاسع 54.000

10- العاشر 52.000

بينما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الثالث كالآتي:

1- الأول 50.000

2- الثانى 48.000

3- الثالث 46.000

4- الرابع 44.000

5- الخامس 42.000

6- السادس 40.000

7- السابع 38.000

8- الثامن 36.000

9- التاسع 34.000

10- العاشر 32.000

فيما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الرابع كالتالي:

1- الأول 40.000

2- الثانى 38.000

3- الثالث 36.000

4- الرابع 34.000

5- الخامس 32.000

6- السادس 30.000

7- السابع 28.000

8- الثامن 26.000

9- التاسع 24.000

10- العاشر 22.000

كما يُمنح محفظو مكاتب التحفيظ الذين حصل طلابهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية على جوائز مالية؛ تقديرا لجهودهم فى العناية بتحفيظ كتاب الله، وحرصهم على إخراج جيل حامل لكتاب الله عز وجل.