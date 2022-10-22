«أزهر الشرقية»: تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» لتقويم سلوك الطلاب

قرر الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تفعيل مبادرة المشروع التربويّ «أنا الراقى بأخلاقي»، الذي يهدف إلى غرس القيم الرفيعة المعتبرة في دنيا الناس، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة، وذلك بناء على توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية

وأعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية بدء تفعيل المبادرة اعتباراً من 28 أكتوبر بكافة المعاهد الأزهرية لجميع المراحل، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الطلابية تتضمن القيم محل التناول، بحيث يتم التركيز على قيمة أخلاقية في برنامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع، يليها قيمة جديدة في الأسبوع التالي، وكذلك من خلال مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية يقوم بتنفيذها طلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية، مثل القصة والشعر والتعبير الفني بما يثيره ذلك في وجدان الطلاب على نحو يسهم في إنماء هذه القيم، مؤكدًا أن هناك جوائز للطلاب المشاركين في هذة الأنشطة.

اختبار أفضل المنسقين بكافة الإدارات التعليمية

كما أكّد رئيس أزهر الشرقية أن المبادرة تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، وتم اختبار أفضل المنسقين بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة تفعيلها على أفضل صورة.

وقال «الجنيدي» إن ذلك يأتي استجابة لما تفرضه علينا تعاليم ديننا الحنيف، واقتداءً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تهدف إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة.