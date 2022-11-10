12 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة.. والعقوبة تصل للحبس وغرامة 200 ألف

تمكنت وزارة الداخلية خلال حملاتها الأمنية المكبرة بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي وكافة الجهات المعنية، من ضبط 126 ألف قضية سرقة التيار الكهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية.

سرقة التيار الكهربائي

وفي هذا الصدد، عقب أشرف ناجي المحامي بالنقض على عقوبة كل من يقوم بالاستلاء على التيار الكهربائي بغير حق ويسرقه، وأن قانون العقوبات حدد عقوبة الحبس والغرامة، وهي «كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي»، وذلك وفقًا للمادة 71، بـ«أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

تكرار السرقة

أما في حال تكرار السرقة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن المحكمة تقضي في جميع الأحوال، بإلزام الجاني برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي استولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.