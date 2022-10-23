الحبس والغرامة.. عقوبة القيادة تحت السن القانوني

حالة من الجدل أُثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول بعض الرواد لأحد الفيديوهات المتداولة على «فيسبوك»، يتضمن ظهور طفل حال قيادته سيارة وبجواره شخص بالغ، وذلك في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

وتساءل البعض عن العقوبة المتوقعة للشخص المتسبب في قيادة الطفل للسيارة، وقال محمد جمال، المحامي بالنقض، إن هذه الواقعة، يعاقب عليها القانون المصري، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات.

العقوبة المتوقعة للطفل

وأضاف «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة قيادة السيارة للأشخاص الذين لم يبلغون من العمر 18 عاما، السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وأوضح أن قيادة الشخص الذي لم يبلغ السن القانوني، ستطبق عليه نفس العقوبة والتي لا تتجاوز السجن لعام واحد، مع دفع الغرامة المالية المذكورة، ومن ثم ستكون العقوبة على من يسمح بالقيادة سواء كان الولد أو صاحب السيارة.

تفاصيل الواقعة

كانت تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن ظهور طفل يقود السيارة ويجلس بجواره شخص بالغ، إذ يقوم القائم على التصوير بمعاتبة الأخير على ذلك، وجرى قبضه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.