«مناخنا حياتنا».. مبادرة خضراء تستهدف طلاب المدارس للتوعية بقضايا البيئة

انطلقت مبادرة خضراء تسعى لتحقيق أهداف مبادرة « اتحضر للأخضر» التي أطلقها الدولة للوعي بقضايا البيئة، حيث تركز مبادرة «مناخنا حياتنا» على توعية طلاب المدارس بقضايا المناخ وتأثيراتها على البيئة خلال عمل بعض الأنشطة التي تساعد على إدراكهم.

الغرض من المبادرة

قالت نجوى حامد، رئيسة قسم تكافؤ الفرص بإدارة الحامول التعليمية، إنها من خلال منصبها الوظيفي تسعى لتطبيق مبادرة «اتحضر للأخضر» لتوعية طلاب المدارس بقضايا البيئة، وذلك من خلال تدشينها لمبادرة «مناخنا حياتنا» التي تقام على مستوى إدارة المدارس.

هدف مبادرة «مناخنا حياتنا»

وأضافت أن الإذاعة المدرسية الصباحية تتناول الحديث عن قضايا البيئة والتغيرات المناخية وكيفية الحفاظ على البيئة، وفي إطار ذلك جميع الطلاب يأتون للمدرسة حاملين نباتا يزرع في أماكن مخصصة لذلك لتوعيتهم بأهمية الزراعة وتأثيرها الإيجابي على البيئة.

وأشارت رئيسة قسم تكافؤ الفرص بإدارة الحامول التعليمية إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا رياض الأطفال، حيث يقومون بالعديد من الاستعراضات المسرحية والغنائية المتعلقة بقضايا البيئة، واهتمام جميع المدارس بتعليمهم كيفية الزراعة بالطرق البسيطة، حيث يرتدون الورق الأخضر ويغنون للبيئة، موضحة أن الإدارة تنظم أيضًا مسابقات للطلاب تتمثل في بعض الأسئلة الخاصة بالبيئة وإعطاء الطلاب شهادات تقدير تحفيزية لهم.