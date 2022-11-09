بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي في مدينه سيدي براني غرب مرسي مطروح، بالقرب من 140 كيلو متر.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجده اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث سيدي براني

واستقبلت مستشفى براني التخصصي مساء اليوم الأربعاء جميع مصابين حادث سيارة براني وجثة متوفى، وننشر أسماء وحالات جميع المصابين والمتوفى وهم: «سيد على أحمد سطوحي 33 سنة من أسيوط مصاب بكدمة أسفل الكتف، وصابر علي أحمد سطوحي 37 سنة من أسيوط مصاب بكدمة بالكتف الأيمن، ومصطفى فوزي خميس 40 سنة من أسيوط مصاب بكدمة بالصدر والجانب الأيمن، وموسى يوسف طاهر 32 سنة من سيدي براني مصاب ببتر بإصبع الخنصر بالقدم الأيسر، وأحمد عبدالراضى أحمد 40 سنة من سوهاج وصول جثه هامدة، وناصر إبراهيم ثابت 40 من أسيوط مصاب بجروح متهتكة بفروة الرأس وكدمات بالجسم».

رعاية عاجلة للمصابين

وعقب حادث غرب مطروح يجري فريق الانتشار السريع الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى براني التخصصي جهودًا مكثفة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين الخمسة من إجراء الأشعة وعمل التحاليل اللازمة وجراء التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت رعايه جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطه سيدي براني إلى موقع الحادث، وجار فحص مكان الحادث والكشف عن أسباب وقوعه والتعرف على ملابساته، ورفع تقرير مفصل بالحادث إلى جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.