محافظ جنوب سيناء يشهد حفل استقبال الروتاري الدولي بحضور وزيرتي التضامن والثقافة

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حفل استقبال الروتاري الدولي بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واستمعوا لشرح أهداف الروتاري العالمي في تنفيذ مشروعات بيئية، خاصة في مجال الحلول الطبيعية مثل المحافظة على نباتات المانجروف وزيادة رقعتها.

وأعلن الروتاري أنه سوف يقوم بعمل مشروع مجال المحافظة على النباتات في منطقة محمية نبق.

مساهمة التضامن بـ50 ألف دولار

وأعلنت وزيرة التضامن عن مساهمة الوزارة في هذا المشروع الحيوي بمبلغ 50000 دولار وقد حضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة، ومحافظ سابق محمد بلور ومحافظ حالي روتاري مصر عماد عبد الوهاب، وجينفر جونز رئيس الروتاري الدولي.

افتتاح الحديقة الدولية

من جانب آخر من المنتظر أن يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر بشرم الشيخ علي مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وتحتوي الحديقة المركزية على 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر ومسارات للمشاة بطول حوالي 2500م، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية وأماكن للترفيه، وساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، ومجمعات للبنوك والمطاعم المتنوعة ومول تجاري، وبحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال.