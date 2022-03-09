«قومي المرأة» ينظم احتفالية في «الأسمرات» بالتعاون مع الروتاري الدولي

نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع روتاري مصر، احتفالية بمقر حي الأسمرات، لتطوير الخصائص السكانية لأهالي الحي، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة، بحضور العديد من قيادات الروتاري، والقومي للمرأة، وشهدت الاحتفالية إطلاق مبادرة «هي الخير والبركة» في المدينة الشبابية الرياضية، فضلا عن فقرة ترفيهية من التراث المصري.

وتضمنت الاحتفالية، ندوة لمناقشة السلوكيات السلبية ضد المرأة، مثل زواج القاصرات، وختان الإناث، و توعية الأمهات والأطفال ضد «ظاهرة التنمر»، وعرض أسبابها وعلاجها.

كما ألقت الدكتورة شيرين غالب عضوة لجنة الصحة بالمجلس ونقيبة أطباء القاهرة، محاضرة توعويه خلال الندوة، تحدثت عن أخطار الختان وعمالة الأطفال وزواج القاصرات، وأهمية والتغذية السليمة والبعد عن السموم الغذائية والبيئية، التي تؤدي إلى الأمراض الخطيرة، وكيفية الحد من الاستهلاك الضار بالصحة واقتصاد الأسرة.

تدريب 40 فتاة على حرفة العرائس الايموجرامي

وأكدت مي محمود مدير عام الادارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، أن الاحتفالية تضمنت تدريب 40 فتاة على حرفة العرائس الايموجرامي، لمساعدتهن على إيجاد فرص عمل حقيقية لبناء حياه أفضل لهن ولأسرهن.

كما أوضحت الدكتورة منى الصغير عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بأن الروتاري يساهم مع الدولة في استكمال بناء الإنسان، والتوعية بأهمية العمل وقيمته.

مايا مرسي ترحب برئيس الروتاري الدولي

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التقت شيكار مهتا رئيس الروتاري الدولي وقرينته، عقب زيارتهما حي الأسمرات، خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس وروتارى مصر بالحي، إذ رحبت بهما فى مصر، وعبرت عن سعادتها بزيارتهما لحي الأسمرات، مؤكدة أن حي الأسمرات يعد بمثابة مجتمع تنموي متكامل.

فيما أكد شيكا مهتا أن حي الأسمرات نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة، ويساهم في حل مشکلة العشوائيات.