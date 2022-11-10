وزيرة التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تستهدف نشر الوعي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّها تفخر باعتبار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزارة مشرفا على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى وجود شركاء مثل وزارات التعليم والبيئة والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مؤسسات الفكر ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات اليوم الخامس، لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ: «الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو نشر الوعي وانخراط جميع الأفراد على المستوى المحلي، من المهم حين يكون لدينا مبادرة أن نبدأ من الجذور لأن التنمية تحدث من البداية، نتحدث عن المستوى المحلي».

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «مقدار الحماس والانخراط الذي نراه من الأفراد على المستوى المحلي في مختلف المحافظات كبير جدا، وهناك أيضا التمكين الاقتصادي، لدينا مشروعات وإمكانية للتوظيف وإيجاد فرص عمل».

وأشارت، إلى أن الهدف الثالث هو زيادة الابتكار، إذ أن مصر دولة لديها 60% من السكان في مرحلة الشباب، وبالتالي فإنه يتم التعويل على هذه الفئة السنية وحماسها وإبداعها للتفاعل مع المشروعات الخاصة بريادة الأعمال.

وأكدت «السعيد»: «لدينا الكثير من الابتكار، وبالتالي فإن الابداع والابتكار نتيجة أساسية لهذه المبادرة، وهناك نتيجة أخرى وهي الفرص المتساوية، وأن هذه المبادرة تم تقسيمها إلى 6 محاور مختلفة، هي المشروعات الكبرى، المشروغات المتوسطة والصغيرة، المشروعات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والمشروعات التي يقدمها المجتمع المدني، وهناك فرص متساوية للجميع والمجلس القومي للمرأة شريك أساسي في هذه المبادرة».

وشددت، على أن المبادرة تستهدف بناء القدرات والكثير من الاستثمارات في رأس المال البشري، وبالفعل تلقت المبادرة أكثر من 6000 فكرة وهذا يظهر مدى القدرات المتاحة لتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية التي تخص المشروعات الخضراء.