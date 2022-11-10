حصاد معرض لندن السياحي.. زيادة الرحلات الوافدة لمصر من أوروبا خلال الشتاء

حقق القطاع السياحي المصري نتائج إيجابية كثيرة من خلال المشاركة في معرض لندن، الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الفنادق وشركات السياحة المصرية نجحت في إبرام تعاقدات جيدة لجلب السياح لزيارة مصر خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري، وأيضا خلال فصل الصيف المقبل.

زيادة الرحلات الوافدة لمصر من بريطانيا والتشيك وإيطاليا خلال الشتاء

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة من دول بريطانيا وإيطاليا والتشيك وبلغاريا والولايات المتحدة الأمريكية قررت خلال المعرض زيادة عدد رحلاتها إلى مصر خلال الأشهر المقبلة، وبالتحديد في الفترة من ديسمبر المقبل حتى نهاية شهر أبريل 2023، موضحا أن بعض شركات السياحة من أندونسيا والهند وكوريا الجنوبية قررت أيضا تسيير رحلات إلى القاهرة ومدينة سانت كاترين خلال تلك الفترة.

زيارة المزارات الدينية

وتابع «السياح الوافدون من دول الشرق الأقصى لزيارة القاهرة وسانت كاترين يرغبون في زيارة المزارات الدينية».

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن غالبية شركات السياحة من مختلف دول العالم، والتي شاركت بمعرض لندن السياحي، أبدت رغبتها في تنظيم رحلات سياحية لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المعرض شهد زيادة في معدلات الطلب لزيارة الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، لذا من المتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة لمصر.

يشار إلى أن مصر شاركت بمعرض لندن السياحى الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري، وذلك بجناح مميز بلغت مساحته لنحو 630 مترا مربعا، تواجد به نحو 47 فندقا وشركة سياحة إضافة إلى شركة مصر للطيران.