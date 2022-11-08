«مستثمرو السياحة»: زيادة الطلب على زيارة مصر في معرض لندن

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، عن وجود إقبال كبير من قبل وكالات السياحة الأجنبية والجمهور العادي، على زيارة الجناح المصري المشارك في معرض لندن السياحي الدولي، الذي يشارك به هذا العام ممثلون من نحو 90 دولة.

وأوضح «عبداللطيف» في تصريحات صحفية اليوم، من لندن، أن الطلب على السفر للسياحة بمصر تزايد بشكل ملحوظ من مختلف الدول المشاركة بالمعرض، خاصة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية ودول أمريكا الجنوبية وشرق آسيا، ما يؤكد أن مصر ينتظرها موسم سياحي شتوي قوي يجب أن نكون مستعدين أيضا له من الآن.

طلب كبير لزيارة الأقصر وأسوان

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن نمط السياحة التي عليها طلب في مصر هى الأثرية والثقافية بالأقصر وأسوان والقاهرة، خاصة بعد احتفالية المومياوات الملكية، وكذلك احتفال طريق الكباش بالأقصر، منوها إلى أن العالم ينتظر حاليا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية.

وتابع: «الرحلات النيلية (النايل كروز) عليها طلب كبير أيضا، بالاضافة إلى السياحة الشاطئية والترفيهية».

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن مصر شاركت بمعرض لندن السياحي هذا العام، بجناح مميز مقام على مساحة نحو 650 مترا، يضم قرابة الـ50 عارضا، ما بين شركات سياحة وفنادق وقرى سياحية، بالإضافة لشركة مصر للطيران.

وزير السياحة يؤدي نشاطا متميزا خلال تواجده بمعرض لندن

وأكد «عبداللطيف» أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، يؤدي نشاطا متميزا خلال تواجده بالمعرض؛ إذ يعقد لقاءات ومشاورات واجتماعات على مدار الساعة مع المشاركين في المعرض، لافتا إلى أنه «التقى أول أيام المعرض بوزير السياحة السعودي ووزيرة سياحة البحرين، وممثلين عن كبرى شركات الطيران التي تستهدف السوق المصري، وبحث سبل التعاون المشترك، وكذلك ما هو الجديد في المقصد السياحي المصري واستراتيجية الدولة للاهتمام بالسياحة».

يشار إلى أن معرض لندن السياحي، الذي افتتح أعماله أمس الاثنين، سيستمر حتى يوم 9 نوفمبر الجاري.