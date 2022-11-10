بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في الجسم إثر انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم، بالقرب من مدينة سيدي براني، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى النجيلة.

تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث مطروح

واستقبل، مستشفى النجيلة المركزي جميع مصابي حادث طريق مطروح السلوم، وهم: «كرم محمود ميمون 17 سنة من سيدي براني بمطروح، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ووليد خميس محمود معفن 24 سنة من براني بمطروح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس، وكرم خميس محمود 6 سنوات من براني مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس، وعمر خميس محمود 4 سنوات من براني مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومقبولة جمعة محمود 40 سنة من براني، تعاني من آلام بالبطن، وورده أبوبكر قاسم هارون 45 سنة من براني مصابة بكدمات متفرقة في الجسم».

تقديم رعاية عاجلة للمصابين

ويعمل مستشفى النجيلة على استكمال الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة لجميع المصابين، وضعهم تحت الملاحظة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت على الفور ضباط مباحث مطروح من قسم شرطة سيدي براني إلى موقع الحادث يجري عمل الفحص للكشف عن ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.