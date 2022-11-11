جو بايدن: أتمنى زيادة قوة العلاقات الأمريكية المصرية المشتركة
كتب:
نرمين عفيفي
04:15 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيناقش الكثير من القضايا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ستجري مناقشة قضية حقوق الإنسان.
وأكد أن 100 عام مرت على العلاقات الأمريكية المصرية المشتركة، معربا عن تمنيه زيادة قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وأن يكون البلدين أقرب لبعضهما، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستضافة في مصر.
جاء ذلك خلال حديث «بايدن»، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس السيسي، فور وصوله شرم الشيخ، لحضور مؤتمر المناخ.