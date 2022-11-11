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بايدن: مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية

كتب:

شريف سليمان
04:02 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تحرص على استمرار الحوار مع مصر، وتتطلع إلى مشاركة بناءة في «COP27»، مؤكدا خلال لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أن «مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية، ولدينا شراكة قوية معها».

وأضاف بايدن، «بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، ناقشناها من قبل كيف يمكن التغلب على المشكلات، ونستمر في هذا الحوار فيما بيننا، وشكرا للغاية على استضافتنا».

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