الرئيس الأمريكي جو بايدن: شرف لي حضور قمة المناخ في مصر‏

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه شرف له حضور قمة المناخ في مصر، موضحا أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، التي تُسبب بالطبع في أزمات بالأمن الغذائي والجوع، فضلًا عن الجفاف الشديد في قارة إفريقيا منذ أربع سنوات، ونرى المعاناة التي يعيشها الصيادون قرب نهر النيجر في غرب إفريقيا، وأكثر من 600 شخص قتلوا بالفيضانات وملايين هجروا.

وأضاف «بايدن»، خلال كلمته في قمة المناخ، أن COP27 مهم من أجل أمن البشرية والأمن الاقتصادي والقومي والبيئة.