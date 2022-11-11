الرئيس الأمريكي جو بايدن: شرف لي حضور قمة المناخ في مصر
القارة الأفريقية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية
كتب:
محمود البدوي
05:37 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه شرف له حضور قمة المناخ في مصر، موضحا أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، التي تُسبب بالطبع في أزمات بالأمن الغذائي والجوع، فضلًا عن الجفاف الشديد في قارة إفريقيا منذ أربع سنوات، ونرى المعاناة التي يعيشها الصيادون قرب نهر النيجر في غرب إفريقيا، وأكثر من 600 شخص قتلوا بالفيضانات وملايين هجروا.
وأضاف «بايدن»، خلال كلمته في قمة المناخ، أن COP27 مهم من أجل أمن البشرية والأمن الاقتصادي والقومي والبيئة.