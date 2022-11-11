حبس 5 أشخاص بتهمة قتل عامل ضربا.. «اعتقدوا أنه وراء اختفاء فتاة»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 5 اشخاص بينهم سيدة لقيامهم بقتل شاب خلال وصلة ضرب وتعدي في منطقة القلج بمركز الخانكة، ظنا منهم أنه وراء اختفاء فتاة قريبة لهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة القتيل.

كشف غموض جثة قتيل الخانكة بالقليوبية

كانت أجهزة أمن القليوبية برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تمكنت من ضبط 4 أشخاص وسيدة لاتهامهم بتعذيب وقتل شاب يبلغ من العمر 30 سنة وإلقاء جثته في مقابر منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل مقتل شاب بالخانكة

تلقت أجهزة الأمن إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة الخانكة من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بمقابر منطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي عمرو ح ح يبلغ من العمر 30 عاما، يرتدي كامل ملابسه.

تبين خلال التحريات مركز شرطة الخانكة وجود بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب نجله عن المنزل، أثناء ذهابه إلى العمل في سوبر ماركت بمنطقة التجمع الخامس مع مناقشة آخر البلاغات تبين أن نجله هو جثة الشاب الملقاة في مقابر القلج.

وتبين أن المتهمين التقوا المجني عليه يوم الخميس الماضي عقب الانتهاء من عمله في أحد محلات السوبر ماركت، وأقدموا على التعدي على المتوفى لاعتقادهم أنه وراء اختفاء ابنتهم، وخلال الضرب فوجئوا بإصابته بحالة إعياء وإغماء للمجني عليه حتى فارق الحياة، فألقوا جثته داخل مقابر القلج، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات العامة لمباشرة التحقيق وقررت حبس المتهمين والتصريح بدفن المجني عليه.