الإعلامية سهير شلبي: اشتغلنا ببلاش حبا في البلد.. ومينفعش أي حد يقدم برامج

تحدثت الإعلامية سهير شلبي، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة، عن بدايات عملها في ماسبيرو، حيث أكدت أن أول عمل لها كان برنامج السهرة المفتوحة «كنا نقدم حفلات لعبد الحليم حافظ وأغاني كانت تقديمات صغيرة تعتمد على اللغة والقدرة على مواجهة الهواء» بحسب تعبيرها.

شلبي: كنت أتقاضى مرتب موظف حكومي

وتابعت سهير شلبي: «عملت كمذيعة ربط وقدمت خريطة برامج رمضان وما لها من ذكريات يتداولها البعض في فيديوهات خلال الفترة الأخيرة، إحنا اشتغلنا ببلاش حبا في البلد وحبا في المهنة وعشقا في الإعلام وبلدي، مكناش بناخد حاجة تذكر، كنا نتقاضى مرتب موظف في الحكومة والحفلات.. كنا نتقاضى أموال ضئيلة».

شلبي: للأسف جدا كله يقدم برامج الآن ما عدا المتخصصين

وأكدت شلبي أن المذيعة يجب أن تكون لها مواصفات معينة، «وللأسف جدا كله يقدم برامج الآن ما عدا المتخصصين، فوجود المذيعة المتخصصة مهم جدا، ونحن نفتقد للتدريب المستمر وكنا نحصل على دورات تدريبية على يد أساتذة إعلام ولغة عربية، والآن مينفعش أي حد معدي يطلع يقدم، أين المذعية المتخصصة؟».