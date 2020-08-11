سهير شلبي: سرقة ذهب وأموال و4 لاب توب من شقة ابني

كشفت الإعلامية سهير شلبي عن تعرض منزل نجلها عمرو أحمد سمير في التجمع الخامس للسرقة.

وقالت سهير شلبي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن نجلها فوجئ عقب عودته من الساحل الشمالي بأن شقته في التجمع الخامس تعرضت للسرقة، بعد قيام اللصوص بكسر الباب الحديدي وباب الشقة الخشبي لاقتحام الشقة وسرقتها.

وأضافت "شلبي"، أن اللصوص سرقوا كل ما هو ذو قيمة داخل الشقة، إذ سرقوا مصوغات ذهبية تعود لزوجته، ومبلغ مادي، و4 لاب توب.

وأوضحت، أن نجلها وجد الشقة في حالة يرثى لها عند عودته، إذ وجد مقتنياتها مبعثرة على الأرض إثر اقتحام اللصوص للمنزل وسرقته.