أمين عام حركة الشعب التونسية لقناة القاهرة الإخبارية: قيس سعيد رفض ابتزاز الإخوان واستمع لشعبه

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب التونسية، إن إعادة تشكيل حكومة جديدة مع الإخوان ستؤدي بعد فترة لسقوط هذه الحكومة لأن البلاد أصبحت ولادة للأزمات، ولأن هناك معركة لم تحسم طيلة العشر سنوات الماضية مع الإسلام السياسي، وحسم المعركة معهم يتطلب رد قوي من رئيس الجمهورية.

قيس سعيد رفض الجلوس مع راشد الغنوشي

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يجب أن أحيي الرئيس قيس سعيد لأنه لم يخضع للابتزاز الإخواني، وكان بإمكانه أن يكون مثل رؤساء قبله، إذ طلبوا منه أيضا أن يجلس مع راشد الغنوشي وأن يشكل حكومة كما يريد، ولكنه رفض ذلك، ورفض كل محاولاتهم، وكان هدفهم احتواء الرئيس لأن لديه شعبية واسعة».

تراجع شعبية حركة النهضة

تابع أن شعبية حركة النهضة كانت تتراجع وعندما فشلوا في احتوائه دخلوا معه في محاولة لعزله، وحاولوا اختراق من حوله، ولكن الرئيس كان صامدا ولم ينفذ سوى إرادة الشعب التونسي الذي قاوم منظومة الإخوان.