أمين عام حركة الشعب التونسية لـ«القاهرة الإخبارية»: الإخوان لعبوا دور الضحية للفوز بالانتخابات

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب التونسية، إن كل الظروف كانت مناسبة للإخوان المسلمين، ولعبوا دور الضحية، وكان يطلق عليهم ما يعرف باللهجة التونسية «يخافوا ربي»، والنتيجة كانت فوز حركة النهضة في الانتخابات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصدمة كانت لجزء كبير من التونسيين من الذين شاركوا في الثورة، وشاركوا في هذه الانتخابات، ولم يفوزوا بها، ونحن وقتها كنا نقول إن هناك شرعيتان، شرعية البرلمان المنتخب الذي سمي في تلك الفترة المجلس التأسيسي، وكان الغرض منه كتابة الدستور، وكان الاتفاق أن يستمر هذا المجلس سنة فقط، والشرعية الثانية هي شرعية الثورة والشارع.

وتابع أمين عام حركة الشعب التونسية، أن الإخوان أبوا أن يبقوا سنة فقط، واستمروا في الحكم ثلاث سنوات، واعتبروا تلك الفترة غنيمة، مؤكدا أن الإخوان وصلوا للحكم عن طريق الانتخابات، التي كانت ظاهريا حرة نزيهة، لكن الحقيقة أنها كانت انتخابات ملوثة بالمال الفاسد، الذي تدفق عليهم خاصة من الخارج، وكان هناك توجه إعلامي عمل ليل نهار، من أجل توجيه التونسيين والتونسيات وتحويل وجهتهم.