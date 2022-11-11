صاحبة مشروع «الزراعة المتجددة»: يقلل من الاحتباس الحراري

تعتبر مبادرة «دور الزراعة المتجددة فى مواجهة تحديات التنوع البيولوجى والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية»، من أهم المشروعات التى تُقام فى محافظة القليوبية، وأسستها الشابة سلمى سامى زلط، الباحث الرئيسى للمشروع والمدير التنفيذى للمؤسسة، ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وقالت سلمى زلط: «تعتمد الفكرة على التخلص من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية والعودة إلى الزراعة بالطريقة التقليدية النظيفة التى تسهم فى الحفاظ على الكائنات الحية والدقيقة المفيدة للمنظومة الزراعية التى تسهم فى تخزين غازات مسببة للاحتباس الحرارى داخل التربة».

«سلمى»: يعتمد على التخلص من المبيدات والأسمدة الكيميائية والعودة للطريقة التقليدية

وأضافت: «المشروع يوفر 22 فرصة عمل للعمالة الزراعية غير المنتظمة وللفتيات فرصة للعمل فى مجال تقليل الانبعاثات الضارة، ويعمل على تطبيق الزراعة المتجددة وتقدير وتحديد قيمة التنوع البيولوجى والمناخ تمهيداً لتطبيقها فى مصر، تم إعداد قاعدة بيانات بالمزارع والعمالة غير المنتظمة، بخلاف تدوير المخلفات الزراعية فى 40 مزرعة».