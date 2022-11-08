صاحبة مشروع «الزراعة المتجددة» فيCOP27: صديق للبيئة ومفيد للتربة

مشروعات خضراء صديقة للبيئة بانطلاقة شبابية لمحاولة مجابهة التغير المناخي والسعي وراء بيئة خضراء ومستدامة، ربما حاول البعض من الشباب في مختلف محافظات مصر، ابتكار أفكار خارج الصندوق لمصلحة الوطن وخدمة أهالي مدينتهم وقراهم، ولعل من بينهم مبادرة «دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية»، الذي يشارك ضمن مؤتمر قمة المناخ COP27، على أرض مدينة شرم الشيخ، خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء.

مشروع دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية

تعد مبادرة دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية»، واحدة من أهم المشروعات التي تُقام في محافظة القليوبية، والتي أسستها الشابة سلمى سامي زلط، الباحث الرئيسي للمشروع والمدير التنفيذي للمؤسسة، ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، الذي قدمته إدارة التضامن الإجتماعي بالعبور للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

عودة للزراعة بالطريقة التقليدية النظيفة

تحدثت الشابة سلمى زلط، لـ«الوطن» عن تفاصيل المبادرة التي أسسها لمواجهة التغير المناخي: «هذا المشروع منحة من مشاريع مصر وجهاز تنمية المشروعات تنفيذاً لاتفاقية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تعتمد الفكرة على التخلص من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية والعودة إلى الزراعة بالطريقة التقليدية النظيفة والتي تساهم في الحفاظ على الكائنات الحية والدقيقة المفيدة للمنظومة الزراعية التي تساهم في تخزين غازات المسببة للاحتباس الحراري داخل التربة».

المشروع الذي أسسته الشابة سلمى زلط، المدير التنفيذي لمؤسسة الطبيعة والعلم، تحدثت عن كيفية تحقيقه لأهداف الاستدامة وأثره اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا: «المبادرة تعمل على تطبيق الزراعة المتجددة صديقة للبيئة والتنوع الإحيائي، توفير فرص توظيف، مشاركة المجتمع المحلي في إدارة المشروع، مع الحفاظ على الكائنات الحية المصاحبة للزراعة المتجددة ودراستها، توفير فرص بحثية للباحثين، بخلاف تقليل الغازات المسئولة عن الإحتباس الحراري».

توفير فرص عمل للشباب والفتيات

«المشروع يوفر 22 فرصة عمل للعمالة الزراعية غير المنتظمة وللفتيات فرصة للعمل في مجال تقليل الانبعاثات الضارة»، عبارة أوضحت من خلالها الباحث الرئيسي للمشروع والمدير التنفيذي للمؤسسة، الدور الفعال الذي يعود بالنفع على المواطنين من ذلك المشروع، مضيفة: «سيعمل على تطبيق الزراعة المتجددة وتقدير وتحديد قيمة التنوع البيولوجي والمناخ تمهيدا لتطبيقها في مصر، جرى إعداد قاعدة بيانات بالمزارع والعمالة غير المنتظمة، بخلاف تدوير المخلفات الزراعية في 40 مزرعة».