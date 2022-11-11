مواطن يبعث رسالة شكر للرئيس السيسي: «مبخلش علينا وعيشنا في أفخم عمارات»
كتب:
محمد أسامة رمضان
10:41 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
صورة من الفيديو
بعث أحد المواطنين رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشروعات القومية الكبرى، والقضاء على العشوائيات، في كل ربوع مصر.
وقال المواطن خلال فيديو من أمام مسكنه الجديد: «كنا في العشوائيات ومتبهدلين بلا مياه أو كهرباء، أو صرف صحي، ونعيش في ظلام، حتى جاء الرئيس، وسكنا في أفخم العمارات».
وأضاف: «سكنا في العمارات دون أي مقابل، وكان ده حلم لينا، لكن الرئيس جعله حقيقة، ولم يبخل علينا»، موضحا أن ما فعله الرئيس دليل بالغ على حبه لمصر وشعبها.
وتابع: «الرئيس مش بخلان علينا، والله يعينه علينا، كان أي عريس ييجي لأي بنت من بناتنا كنا بنتحرج منه بسبب المكان اللي ساكنين فيه، ودلوقتي بنتكلم مع أي عريس وراسنا مرفوعة».