رئيس «زراعة الشيوخ»: لقاء السيسي وبايدن يعكس قوة مصر إقليميا ودوليا

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس السيسي، مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم، في شرم الشيخ، خلال مؤتمر المناخ COP27، يعكس قوة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وهو أمر يأتي نتيجة للجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة على المستوى الخارجي لاستعادة ريادتها ودورها المحوري في المنطقة والعالم، من خلالها تبنيها القضايا الدولية والسعي لحلها.

زيارة الرئيس الأمريكي لمصر

وأضاف «الجبلي» في بيان، أن زيارة الرئيس الأمريكي لمصر وإعلانه تخصيص 500 مليون دولار لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، أمر يؤكد تقدير أمريكا لمصر وما تقوم به من دور محوري في مواجهة التغييرات المناخية وتصدرها المشهد الدولي في تلك القضية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن مصر نجحت في توصيل صوت إفريقيا إلى العالم، وإلزام الدول الكبرى بالالتزام بتعهداتها السابقة بشأن دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، وهو ما دعا لتنفيذه الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لقمة المناخ COP27، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي تخصيص 150 مليون دولار لدعم دول إفريقيا في مواجهة التغييرات المناخية، دليل على نجاح مصر في دورها الإقليمي بالدفاع عن قضايا المنطقة.

نجاح قمة المناخ

وأعرب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن فخره بنجاح قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ في تحقيق هدفها ببحث آليات التعامل مع التغييرات المناخية في مختلف القطاعات والاستفادة من الخبرات المختلفة وكذلك تنفيذ تعهدات الدول الكبرى بشأن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.