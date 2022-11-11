المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي بِاسم الخارجية الأمريكية، إن قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ لأنها بالفعل قمة تنفيذ.

زيارة بايدن لمصر

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نشعر بفخر بسبب زيارة الرئيس جو بايدن لمصر، لأنه يعطي انطباع عن جدية الإدارة الأمريكية، كما رأينا تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مصر والاستثمارات المصرية منذ سنوات، ورأينا هذه المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا».

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك التزامات من دول كبيرة وصغيرة، والتزامات من القطاع الخاص، ومن كل قطاعات العالم، لذلك فهذه القمة بالفعل قمة تنفيذ.

العلاقات المصرية الأمريكية تاريخية

واستطرد أن العلاقات المصرية الأمريكية تاريخية واستراتيجية مليئة بملفات كثيرة جدا؛ منها الاستقرار والازدهار والتعاون العسكري والدفاعي، والآن لدينا تنسيق بشأن تغير المناخ، ولا بد أن نبحث عن الجهود المشتركة بين البلدين، وهي جولة مهمة سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط أو شرق المتوسط.