الصين ترسل المركبة «تيانتشو-5» إلى محطتها في الفضاء

أطلقت «بكين»، صباح اليوم السبت، مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو-5»، باتجاه محطة الفضائية الصينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وانطلق صاروخ «لونج مارش-7 واي 6»، الذي يحمل على متنه مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو-5»، من موقع «ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية» بمقاطعة هاينان جنوب الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

توصيل الإمدادات لمحطة الفضاء

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن السلطات الصينية، أطلقت مركبة «تيانتشو-5» لتوصيل الإمدادات لمحطة الفضاء، التي يُتوقع اكتمال بنائها بحلول نهاية العام الجاري.

وفي 11 أكوبر الماضي، نقلت السلطات الصينية، الصاروخ «لونج مارش-7 واي 6»، إلى «موقع ونتشانج»، وقالت «وكالة الفضاء المأهول الصينية»، في ذلك الوقت، الصاروخ سيخضع للتجميع والاختبار مع مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو-5».

جدير بالذكر، أن السلطات الصينية، ستقوم الصين بمهام إطلاق أخرى، قبل اكتمال بناء محطة الفضاء في المدار بنهاية العام الجاري.