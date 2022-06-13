حرب الفضاء.. الصين تطور منظومة تخدع الأقمار الصناعية

قال فريق بحثي في ​​الصين إن نظام الذكاء الاصطناعي المضاد للأقمار الصناعية قد أتقن فن الخداع في محاكاة معركة في الفضاء، وفي التجربة، اقتربت ثلاثة أقمار صناعية صغيرة ونجحت في اختيار هدف، وتكرر التمرين آلاف المرات، وفي النهاية تعلم القمر الصناعي المستهدف اكتشاف التهديد القادم وأطلق محركات الدفع القوية للهرب من المطاردة، ولكن تم استدراجه بعد ذلك إلى الفخ بعد أن أمرت منظومة الذكاء الاصطناعي الأقمار الثلاثة بالابتعاد عن مسارها الأصلي، كما لو كانت تتخلى عن المطاردة، ثم غيَّر أحد الأقمار الصغيرة فجأة مساره ونشر جهاز التقاط من مسافة تقل عن 10 أمتار.

الدول القوية تحمي أصولها الفضائية

وقال كبير العلماء دانج جاوي، أستاذ الملاحة الفضائية من جامعة نورثويسترن بوليتيكنيكال في شيان، في ورقة بحثية نُشرت في مجلة «إيروسبيس شنغهاي»: «هذا مذهل»، وقال دانج وزملاؤه إن السعي وراء هدف كبير في الفضاء لم يكن سهلاً كما يعتقد معظم الناس، حيث تعاملت معظم الدراسات السابقة مع المطاردة باعتبارها مشكلة رياضية، بافتراض أن الهدف كان بطيئًا وغبيًا وأعمى، ولكن في الواقع، تحمي الدول القوية أصولها الفضائية القيمة بشبكات المراقبة وأجهزة استشعار الإنذار المبكر، بينما يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأقمار الصناعية، وذلك بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست» الصينية.

لا مكان للبشر في حرب الفضاء

وقال دانج ومعاونوه الذين عملوا مع معهد شنغهاي لهندسة أنظمة الفضاء الجوي إنه لن يكون هناك مكان للبشر في النوع الجديد من الحرب الفضائية التي تصوروها، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالتحكم في كل من الأهداف والصيادين، حيث سمح الباحثون للذكاء الاصطناعي بلعب لعبة المطاردة والهرب بشكل متكرر دون تدخل بشري، وفي نهاية كل جولة، قام برنامج «ناقد» للذكاء الاصطناعي بتقييم النتيجة، ومنح المكافآت وتحديد العقوبات.