جون كيري: نهتم بالعمل مع مصر في المشروعات المطروحة لمواجهة أزمة تغير المناخ

قال جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ إنَّ الولايات المتحدة تموّل المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يخصص أي أموال لتغير المناخ ومواجهته، وحينما تولى الرئيس بايدن الرئاسة خصص أموالًا وميزانية لذلك العام الماضي، ثم ضاعف الأموال الخاصة بمعالجة قضية التغيرات المناخية، إذ كانت هناك 3 مليارات دولار كجزء من 12 مليارًا للتكيف والصمود أمام التغيرات المناخية.

وتابع أن بايدن نجح في تقديم 3 مليارات على الرغم من أن الميزانية لم تكن حاضرة ذلك الوقت، والرئيس ضاعف من الميزانيات المخصصة والمبالغ التي تمّ تخصيصها العام الماضي، والولايات المتحدة حاضرة على الطاولة، وجميع الدول تطلب المساعدة من بلادنا فيما يخص مشروعات الطاقة.

القطاع الخاص يجب أن يكون مستعد للاستثمار بمشروعات الطاقة

وأضاف مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن بمدينة شرم الشيخ على هامش قمة المناخ أن القطاع الخاص يجب أن يكون مستعد للاستثمار والحصول على أرباح بمشروعات الطاقة وهذا ما تهتم به اقتصاديات العالم، موضحا أنه يجب أن يكون هناك أموال توضع على الطاولة للتعامل مع التغيرات المناخية والمخاطر السياسية والاقتصادية، فالأزمة المناخية ليست قضية ثنائية وجميع الدول يجب أن تكون على الطاولة وتشارك بحل الأزمة ويشمل ذلك الشركاء بالصين أيضا.

بايدن تعهد بتقديم 50 مليون دولار لمصر

وتابع مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ أنَّ الرئيس بايدن تعهد بتقديم 50 مليون دولار لمصر بالأمس، مبينًا أنَّ هذا يهدف لمساعدة البرامج وتحويل الكلمات لأفعال، وهناك الكثير من الأعمال التي نقوم بها وهناك العديد من المشروعات التي تتم ونحن نهتم بالعمل مع مصر وهناك الكثير من المشروعات المطروحة لكي نعمل مع مصر من خلالها.