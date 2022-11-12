«الزراعة» تطلق مبادرة الغذاء من أجل التحول المستدام في قمة المناخ

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم السبت، يوم التكيف والزراعة بمؤتمر المناخ COP27، مطلقا مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST.

المبادرة تسهم في تحسين العمل المناخي بحلول 2030

وقال دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إن جميع الحضور أبدوا دعما كبيرا للمبادرة التي أطلقها وزير الزراعة اليوم على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، حيث تسهم المبادرة في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية بحلول عام 2030.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيره البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري، وتوماس فيلساك وزير الزراعة الأمريكي، ومريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وسايمون ستيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC، ولورد بينون، وزير الزراعة البريطاني، وماريا سيماو، نائب مدير الفاو، والدكتور الزيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والبيئة بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ونحو 30 وزيرا من جميع دول العالم وعدد كبير من المنظمات الدولية الإقليمية والمحلية.