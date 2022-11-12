استبعاد أشرف بن شرقي من المونديال يتسبب في خسارة للزمالك

تسبب استبعاد اللاعب أشرف بن شرقي المحترف بصفوف الجزيرة الإماراتي من قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم بقطر 2002، في ضياع نحو 135 ألف دولار، على خزينة نادي الزمالك كانت ستصل النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،.

وينطلق كأس العالم في قطر انطلاقه يوم 20 نوفمبر الجاري، وفقًا للوائح «فيفا»، التي تقضي بتقسيم المقابل المادي بين الزمالك والجزيرة، بناءً على المدة التي قضاها اللاعب في كل نادِ بحال كان قد انضم لأسود أطلس.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا رسميا، قال فيه: «سيقوم فيفا بتوزيع 209 ملايين دولار، في إطار برنامج توزيع الأرباح على الأندية، على أن يتم تعويض الأندية عن كل يوم بقي فيه أحد لاعبيها في بطولة كأس العالم، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية».

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