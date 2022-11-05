محمد صبحي يحرس عرين الزمالك أمام المصري في الكأس

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على وجود محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، في التشكيل الأساسي للأبيض، المنتظر أن يخوض به مباراة المصري المحدد لها السبت 26 نوفمبر الحالي، باستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة 2022.

وكشف مصدر داخل الفريق الأبيض لـ«الوطن سبورت»، عن أنّ فيريرا لديه عرف متبّع منذ الموسم الماضي، بتولي الحارس الثاني الدفاع عن عرين الفريق في بطولة كأس مصر، ومنحه الثقة الكاملة في تلك البطولة، ما يعني أنّ محمد صبحي، سيكون حارسا للزمالك في مباراة الكأس المقبلة.

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