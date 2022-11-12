قناة الحياة ترصد نجاح ممثلي اتحاد الشرطة المشاركين في بطولة العالم لكمال الأجسام

نشرت الصفحة الرسمية لـ«قناة الحياة»، أسماء ممثلي اتحاد الشرطة الرياضي، المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومي ببطولة العالم لكمال الأجسام.

وقالت عبر منشور لها: «نجاح كبير يسجله ممثلو اتحاد الشرطة الرياضي، المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومي ببطولة العالم لكمال الأجسام، التي تقام فعالياتها بدولة أسبانيا خلال الفترة من 1/11/2022 حتى 16/11/2022 بمشاركة 4500 لاعب يمثلون 80 دولة»

وحصل كلٍ من: العميد أحمد سامي أحمد السيد، على المركز الأول في بطولات «الكلاسيك فيزيك أساتذة "الميدالية الذهبية" - الكلاسيك فيزيك رجال "الميدالية الذهبية"- "الميدالية الذهبية" للقب بطل أبطال العالم فى فئته».

«أمين الشرطة محمد عبدالمحسن حسن نوفل» على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كمال الأجسام للأساتذة، «السيد السيد محمود السيد» على المركز الثاني، والميدالية الفضية في كمال الأجسام للأساتذة.

وحرصت وزارة الداخلية، على استقبال أبطال مصر لدى عودتهم للبلاد، إذ نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية، وتمنياته لهم بدوام التفوق، لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد، دوما في شتى المحافل الرياضية.