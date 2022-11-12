«Good Water» تطلق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

في أول أيام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، أطلقت شركة «Good Water» عبوة المياه صديقة البيئة، و وزرعت عبوات المياه المصنوعة من مواد نباتية بالكامل، في جميع مساحات المؤتمر ، وحازت اهتمام كبيرًا من جانب جميع الأطراف المشاركة بما فيها رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

في العام الماضي، تم إلقاء 2.8 مليون طن من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، لذا تهدف شركة «Good Water» إلى تشجيع الجمهور لتغيير عاداته المتعلقة بشراء المياه، ليختار العبوات الكرتونية بدلًا من البلاستيكية، منتجات «Good Water» هي لكل شخص مهتم بالحفاظ على مستقبل البيئة وتقليل النفايات البلاستيكية، خاصة الشباب الذين يسعون لأخذ زمام المبادرة في الحفاظ على الكوكب، تؤمن شركتنا بأن الوقت قد حان لشرب المياه بطريقة تحافظ على البيئة.

«Good Water» هي أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية، تستخدم أغطية مصنوعة من بلوليمر حيوي مشتق من قصب السكر، تتكون العبوة بشكل أساسي من الخشب والألياف التي تستخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، إضافة إلى ذلك، فإن المياه المعبأة كرتونيًا تمتلك تأثيرًا بيئيا أقل بكثير من التي تستخدم عبوات بلاستيكية أو صفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي، إذ تحمي المياه من الضوء وتعقم قبل التعبئة، المواد المستخدمة بواسطة شركتنا تتوافق مع معايير بيئية ممتازة لأنها لا تستخدم أي وقود أحفوري، ويمكن إعادة استخدامها وتتحلل في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي.

تأسست شركة «Good Water» عام 2022 على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه صديقة للبيئة، والتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية، دعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين مشروعنا، تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ستطلق شركة «Good Water» مرحلتها الأولى في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022 بعبوتها الزرقاء ذات سعة 500 مللي . عام 2023 ستطلق الشركة منتجها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي.