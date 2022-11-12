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منى المراغي عبر قناة الحياة: أصداء زيارة بايدن إلى مصر الأعلى منذ بداية قمة المناخ

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:13 م | السبت 12 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قالت الإعلامية منى المراغي، إن أصداء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأعلى منذ بداية قمة المناخ، وكذلك التقدير الأمريكي لمصر والتأكيد على أنها الأفضل لاستقبال قمة المناخ.

مناقشات موسعة بشأن إزالة الكربون 

وأضافت خلال تقديمها برنامج «COP27» على شاشة «الحياة»: «النهارده فيه فعاليات كتيرة جدًا في المنطقة الزرقاء والخضراء، وبيكون هناك مناقشات موسعة حول إزالة الكربون من خلال عرض التقنيات؛ بهدف تشجيع وتسهيل الانتقال الذي تشتد الحاجة إليه، والتحول النموذجي نحو اقتصاد منخفض الكربون».

أجنحة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني 

وتابعت: «ومن بين الأمور المهمة والموجودة بقمة المناخ، وجود أجنحة كبيرة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، والمبادرات الرئيسية كمشروع حياة كريمة».

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