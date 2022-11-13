تفاصيل شطب فريقي شباب في الإسكندرية بسبب مشاجرة كبرى بالأسلحة

قررت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، شطب فريقي العاشر من رمضان وشباب خورشيد مواليد 2003 وذلك لما بدر من لاعبي الفريقين خلال مباراتهما السبت، بملعب مركز شباب طوسون من اشتباكات عنيفة، ما جعل المنطقة تصفه بأنه كاد أن يؤدى إلي «كارثة».

القرار كان نتيجة للأزمة الكبرى التي وقعت إثر مواجهتهما في ملعب مركز شباب طوسون حيث وصل الأمر إلى المشاجرة بأسلحة بيضاء «كتر» بعدما تبادل عدد من لاعبي الفريقين السباب والضرب وسط مخاوف عدة لمن تواجدوا بمركز الشباب.

ولي أمر: قرار صائب لخروجهم عن الإطار الرياضي

أكدت «سحر. س»، ولي أمر أحد اللاعبين بمركز شباب طوسون لـ«الوطن»، أن الاشتباكات كانت حادة ما بين شباب الفريقين في الإسكندرية التعدي بالضرب وتبادل الألفاظ الخارجة، مشيرة إلى أن القرار صائب كون الرياضة أخلاق وما حدث لا يمت للرياضة بصلة.

بذات الرأي اتفق «سامح. ال» أحد المتواجدين في الملعب حينها حيث يصف أن ما حدث كان أشبه ب«حرب شوارع»، مستكملا: «اللي حصل من الفريقين مفهوش اي رياضة ولا أخلاق ولا تقدير أن في فرق صغيرة بأولياء امور سيدات وأن دا ميصحش إطلاقا».

مصدر: لهما حق الاستئناف

فيما أكد مصدر بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم لـ«الوطن»، أنه يحق للفريقين الاستئناف على القرار، أملا في العدول عنه بالجانب القانوني وحينها تستعرض المنطقة كل ما لديها من تسجيل وتقرير حكم ومراقب المباراة لما بدر منهما.