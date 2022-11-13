استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية بالمونديال بسبب قضية المنشطات

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعاد فهد المولد من القائمة التي أعلنها، استعدادا لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، على أن يخوض الأخضر المباريات من المجموعة، التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا رسميا، اليوم، يعلن خلاله قرار هيرفي رينارد باستبعاد فهد المولد، واستدعاء نواف العبد بديلاً له، بسبب قضية المنشطات المنظورة في المحكمة الرياضية.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا