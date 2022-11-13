أماكن مستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات.. 14 مركزا تقدم الخدمة مجانا

أهمية سلامة الصحة النفسية تسير بالتوازي مع الصحة الجسدية لذا تولي وزارة الصحة اهتماما بالصحة النفسية لحث المواطنين على المتابعة المستمرة لها فتوفر عدة مستشفيات متخصصة في هذا الشأن لعلاج الأمراض العصبية والنفسية بالمجان تمامًا داخل محافظات مصر مع توفير العلاج والجلسات النفسية والعصبية بشكل مجاني تمامًا للمواطنين المترددين على المستشفيات.

ويحمل كل متردد على مستشفيات العصبية والنفسية بمحافظات مصر ملفا علاجيا لمتابعة حالتة الصحية وتقييم لتطوراتها والعلاج الذي يخضع له فضلا عن أنواع الجلسات التي حصل عليها كما تضم مستشفيات الصحة النفسية عيادات خارجية للمتابعة.

14 مستشفى بالمحافظات

ووفقا للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزراة الصحة المصرية يعرض «الوطن» أماكن مستشفيات الصحة النفسية والعصبية بالمحافظات والتي بدأت بخمس مستشفيات بربوع مصر ثم وصلت إلى 18 مستشفى داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، بينها 4 مراكز بالقاهرة الكبرى و14 مركزا بالمحافظات.

عنوان مستشفى الطب النفسي ببنها

محافظة القليوبية، مستشفى بنها للصحة النفسية، يوجد بها قسم للحجز الداخلى وعيادة خارجية، تقع بشارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها، بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بمحافظة القليوبية.

عنوان مستشفى العزازي للطب النفسي

محافظة الشرقية، مستشفى العزازى للصحة النفسية بها عيادات خارجية وقسم حجز داخلى تقع بمنتصف الطريق بين قرية كفر العزازى ومدينة القرين بمدينة أبو حماد بالشرقية.

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية

محافظة المنوفية، مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية، تضم عيادات خارجية وقسم حجز داخلي وتقع في مجمع المستشفيات بقرية ميت خلف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

مستشفى الدميرة للصحة النفسية

محافظة الدقهلية، مستشفى الدميرة للصحة النفسية، وتضم عيادات خارجية وقسم للحجز الداخلي وتقع بقرية الدميرة بالسرايا بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

مستفيات الطب النفسي بالغربية

محافظة الغربية وتضم مستشفيين للصحة النفسية هما مستشفى طنطا للصحة النفسية، تضم قسم للحجز الداخلي وعيادات خارجية وتقع بشارع عبد الحي مشهور المتفرع من شارع الجيش بجوار مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية.

ومستشفى شبرا قاص للصحة النفسية وتضم عيادات خارجية وقسم للحجز الداخلي وتقع في قرية شبرا قاص بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

مستشفيات الطب النفسي بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية، وتضم مستشفيين للطب النفسي هما مستشفى المعمورة، وتضم قسم للحجز الداخلي وعيادات خارجية وتقع في شارع النبوي المهندس بالملاحة بحي المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

ومركز عباس حلمى للصحة النفسية ويضم عيادات خارجية وقسم حجز داخلي ويقع في 18 طريق إسكندرية مطروح بجوار أبراج العائلة بالبيطاش بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

مستشفى بورسعيد للطب النفسي

محافظة بورسعيد، مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وتضم قسم للحجز الداخلي وعيادات خارجية وتقع في امتداد شارع 23 ديسمبر المتقاطع مع شارع الويس أمام مساكن المروة بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

مستشفى الصحة النفسية بأسوان

محافظة أسوان، مستشفى أسوان للصحة النفسية والتي تضم قسم للعيادات الخارجية وقسم للحجز الداخلي وتقع في السد العالي شرق بجوار الحجر الصحي بمحافظة أسوان.

مستشفى الصحة النفسية بسوهاج

محافظة سوهاج، مستشفى سوهاج للصحة النفسية، وتضم عيادات خارجية وقسم للحجز الداخلى وتقع بشارع التحرير بجوار مستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الجلدية بمحافظة سوهاج.

مستشفى الصحة النفسية ببني سويف

محافظة بني سويف، مستشفى بني سويف للصحة النفسية، وتضم عيادات خارجية وقسم للحجز الداخلى وتقع بكورنيش النيل خلف مستشفى بني سويف العام.

مكان مستشفى الصحة النفسية بأسيوط

محافظة أسيوط، مستشفى أسيوط للصحة النفسية، وتضم قسم للعيادات الخارجية وللحجز الداخلي وتقع في 4 شارع الملك فيصل بجوار مديرية الشئون الصحية بأسيوط ومستشفى الصدر بأسيوط بمحافظة أسيوط.

مستشفى الصحة النفسية بالمنيا

محافظة المنيا، مستشفى المنيا للصحة النفسية وتضم عيادات خارجية وقسم للحجز الداخلي وتقع خلف جهاز مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.