أمانة الصحة النفسية: 37 ألفا زاروا المنصة الافتراضية.. وجميع الخدمات مجانية

كشفت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، تفاصيل إطلاق أضخم منصة افتراضية في الشرق الأوسط لتقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، موضحةً: «هدفنا الأساسي توصيل خدمة الدعم النفسي وخدمات الصحة النفسية بشكل عام لكل إنسان في الجمهورية، والمنصة مجانية ونحقق للناس الخدمات حتى أماكن تواجدهم، فيكون الحصول عليها أسهل».

البداية من إنشاء الحساب على المنصة

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC: «في البداية ينشئ الشخص حسابا على المنصة، ثم يطلع على المعلومات التي تخص كل الأمراض النفسية والصحة النفسية، وبعدها يختبر نفسه ويرى ما إذا كان يحتاج إلى مساعدة أم لا، ونوفر له مجموعة من النصائح الخاصة بمشكلته، ويمكنه حجز موعد أون لاين مع أحد الأطباء، وهناك جلسات متاحة عبر الفيديو كول».

الخدمات مجانية بالكامل

وتابعت: «الخدمات كلها مجانية تمامًا بما فيها الكشف النفسي والعلاج النفسي أون لاين، وتم افتتاح المنصة في 16 مارس 2022، وزارنا نحو 37 ألف زائر وتم عمل أكثر من 1700 جلسة نفسية أون لاين، ونحو 13666 استبيان، وكل ذلك يتعلق بالعلاج النفسي والعلاج من الإدمان»، مشيرةً إلى أنّ معظم الفئات من المراهقين والشباب، وعدد الأطباء كبير، ورغم ذلك، فإنهم لا يستطيعون الوفاء بكل الطلبات، ويتم الحصول منهم على مواعيد مناسبة للمرضى، ويوجد مكان على المنصة مخصص للحالات الطارئة ويتم تحويلها إلى الخط الساخن 16328 ومنها إلى أقرب مستشفى.